الرئيس الأذربيجاني: الإدارة الأمريكية تتبع موقفا داعما لأرمينيا

A + A -

اعتبر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن الإدارة الحالية للولايات المتحدة بقيادة الرئيس، جو بايدن، تلتزم بموقف داعم لأرمينيا في النزاع مع بلاده المستمر منذ أواخر الثمانينيات.

وقال علييف، خلال مقابلة مع وسائل إعلام أذربيجانية اليوم الأربعاء: "خلال الحرب (في خريف 2020) اتخذت فرنسا، على الرغم من أنه كان من المفترض أن تكون حيادية باعتبارها وسيطا، موقفا مواليا لأرمينيا تماما. وبعد الحرب الولايات المتحدة، رغم أنها تمثل وسيطا كان عليه الحفاظ على الحيادية، التزمت بشكل واضح بموقف داعم لأرمينيا".

وبين علييف أن هذا الاستنتاج يؤكده أمران، وهما دعوة أرمينيا إلى "القمة من أجل الديمقراطية" مع عدم توجيه دعوة إلى أذربيجان لحضورها، وكذلك دعوة سكرتير مجلس الأمن الأرميني إلى واشنطن، وصرح: "هذا يعني أن هناك تمييز واضح".

وشدد على أن "أذربيجان لن تخسر شيئا من عدم دعوتها إلى القمة من أجل الديمقراطية"، لكنه اعتبر تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتهاكا للمعادلة ما يظهر أنها "تؤيد أرمينيا"، وتابع: "هذا شأن خاص بهم، ونحن فقط نعبر عن وجهة رأينا وسنأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في سياستنا".