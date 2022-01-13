ليوناردو دي كابريو يثير موجة من الغضب

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تعرض النجم العالمي ليوناردو دي كابريو لهجمة كبيرة واتهامات له بخداع الجمهور والكذب عليهم في قضية دفاعه عن البيئة، حيث أثار موجة من الغضب بعد التقاط صور له وهو على اليخت الخاص به.

وفي التفاصيل، بعد الصور التي انتشرت له مؤخراً من على يخته الفاخر الذي يمتلكه منذ فترة ويبلغ سعره حوالي 110 ملايين جنيه إسترليني، أثار النجم موجة غضب نظرًا لأن يخت النجم المعروف بدفاعه عن البيئة يسبب أضراراً بيئية جسيمة.

وقد ورد في تقرير نشرته مجلة الديلي مايل أن اليخت الضخم ينتج الكثير من الكربون خلال الإبحار لمسافة 7 أميال فقط، وهذا الرقم هو متوسط إنتاج السيارة في غضون عام.

وعلى ذلك فإن اليخت يسبب أضراراً بيئية جسيمة، تتعارض مع الأفكار المدافعة عن البيئة التي بتبناها النجم ويسعى لإقامة المؤتمرات من أجلها، فاعتبره البعض ذا وجهين ومنافق.

إطلاق اسم ليوناردو دي كابريو على شجرة

وفي سياق منفصل، أطلق العلماء في الحديقة النباتية البريطانية في كيو اسم ليوناردو دي كابريو على شجرة استوائية اكتشفت في غابة إيبو بالكاميرون، بعد أن كان الممثل قد تعهد بالعمل على حماية هذه الغابة المطيرة، عام 2020 مع منظمة الحفظ Re: wild.

وكان دي كابريو قد منع إعطاء الموافقة على استغلال أخشاب نحو 68 ألف هكتار من هذه الغابة لأغراض صناعية، ودعمت الحكومة الكاميرونية القرار في أغسطس/آب 2020.

يشار إلى أن شجرة الـ"Uvariopsis dicaprio" يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار وجذعها مزين بزهور كبيرة صفراء وخضراء، وهي موجودة في غابة إيبو الواقعة شمال دوالا جنوب عاصمة الكاميرون الاقتصادية، وهي تندرج ضمن الأنواع التي تتراوح بين نبات التبغ القاتل إلى زهرة الأوركيد التي تنمو في ظلام دامس.

وتعتبر شجرة الـ"Uvariopsis dicaprio" عرضة لخطر الانقراض، إذ إن الغابة التي توجد فيها لا تزال مهددة من خلال قطع الأشجار والتعدين وتحويل الأراضي إلى المزارع.