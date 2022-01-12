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للمرة الأولى في السعودية .. نشر إسم رجل بعد إدانته بالتحرش بسيدة

12
JANUARY
2022
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أمرت محكمة سعودية "للمرة الأولى" هذا الأسبوع بنشر اسم رجل بعد إدانته بالتحرش بسيدة ومضايقتها، في أول إجراء من نوعه في المملكة المحافظة.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية أن محكمة أصدرت حكما "بالتشهير باسم مواطن أدين في حادثة تحرش في أول إجراء قضائي من نوعه في المملكة".
وبحسب القناة، فإن مجلس الوزراء أضاف العام الماضي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر عام 2018، تفيد "بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع".
من جانبها، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن المحكمة الجزائية المتخصصة في المدينة المنورة أصدرت حكما "بالسجن والغرامة على مواطن نتيجة قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال، ونشر عقوبته بإحدى الصحف".
وفي أغسطس 2021، أعلنت النيابة العامة السعودية أنها أوقفت ستة سعوديين بعد أن تحرشوا بسائحة أجنبية في العاصمة الرياض.


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