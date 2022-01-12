رقم قياسي جديد لمرضى كورونا في المستشفيات بأميركا

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سجلت الولايات المتحدة الأميركية رقما قياسيا جديدا لدخول مصابي فيروس كورونا إلى المستشفيات، مع وجود أكثر من 145000 مريض في مستشفياتها.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فإن 145982 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، مصابين بفيروس كورونا.

ويتجاوز هذا العدد الذروة السابقة البالغة حوالي 142000 شخص، التي تم تسجيلها في كانون الثاني/ يناير 2021.

وقال كارلوس ديل ريو، طبيب الأمراض المعدية في جامعة إيموري ومستشفى غرادي في أتلانتا، الأسبوع الماضي، إن 80 إلى 90 في المئة من المرضى الموجودين في المستشفيات لم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا، أو في بعض الحالات حصلوا على جرعتين من اللقاح من دون الجرعة المعززة.

وأشار إلى المشكلة التي تعاني منها المستشفيات، جراء النقص في الطاقم الطبي، إثر إصابة العاملين فيها بفيروس كورونا ودخولهم الحجر المنزلي.