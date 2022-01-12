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بالصورة 12 قتيلا في حادث سير "مرعب" بين حافلة وسيارة في جنوب إفريقيا

12
JANUARY
2022
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أدى حادث تصادم مروع بين حافلة وسيارة رياضية في جمهورية جنوب إفريقيا، إلى مصرع 12 شخصا وإصابة آخرين.
 
شهد تصادم مروع، وجهاً لوجه، في ليمبوبو ، بجنوب إفريقيا ، مصرع 12 شخصًا في حادث طريق، بينما أصيب آخرون بجروح في هذا الحادث الذي ألقي باللوم فيه على سائق فقد السيطرة بسبب انفجار إطار سيارته الرياضية.
 
وقالت وزارة النقل وسلامة المجتمع إن سائق سيارة التويوتا فقد السيطرة بسبب انفجار إطار، واصطدم بحافلة مرسيدس بنز كان على متنها 22 راكبا.
 
وأوضحت أن "النيران اشتعلت في الحافلة، وقتل على الأثر أحد عشر راكبا محاصرين بداخلها، كما قتل سائق السيارة الرياضية، ونجا ثمانية أشخاص وأصيب ستة بجروح خطيرة، واثنان إصابتهما طفيفة".
 
وطلبت سلطات النقل من السائقين توخي الحذر وفحص سياراتهم قبل استخدامها، بسبب كثرة حوادث الاصطدام.
روسيا اليوم
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