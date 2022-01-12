طهران: حققنا تقدماً في مباحثات فيينا ونسعى لاتفاق دائم وموثوق

A + A -

الوطن السورية: رجحت التسريبات والتصريحات ومعها التحركات الصادرة عن الأطراف المشاركة في محادثات فيينا «النووية» كفة الإعلان المتوقع والوشيك عن اتفاق بين المشاركين يعيد الحياة من جديد للاتفاق النووي الإيراني.

التصريحات الإيرانية الإيجابية حول سير المباحثات استمرت أمس، وتزامنت مع تحرك الدبلوماسية الإيرانية صوب منطقة الخليج، والإعلان عن قرب استعادة الحوار مع السعودية في بغداد، لتسبق كل هذه التحركات زيارة نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي إلى فيينا للبحث في الأرصدة الإيرانية التي كانت جمدتها سيؤول بطلب من واشنطن.

وتواصلت أمس اللقاءات المكثفة بين مفاوضي «فيينا»، حيث التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا، كما التقى رئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل أوليانوف، الذي كشف في تصريحات له أن مباحثاته مع نظيره الإيراني تركزت على موضوع إلغاء الحظر.

من جهته اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، أن ما يحدث في فيينا اليوم هو محاولة من قبل جميع الأطراف للتوصل إلى نتيجة دائمة، وقال: «كان هناك تقدم في جميع المجالات الأربعة، رفع العقوبات، الضمانات، المبادرات الجدية وموضوع نسبة تخصيب اليورانيوم».

ولفت إلى أنه كان هناك تقدم كبير في بعضها في حين كان هناك تقدم أقل في البعض الآخر، مشيراً إلى التوصل إلى نقاط ستوضح لإيران ما إذا كان الطرف الآخر لديه الإرادة اللازمة أم لا، مضيفاً: إن سرعة المحادثات مهمة أيضاً لإيران، لكن الأمر يعتمد أيضاً على الجانب الآخر، قائلاً: لا يمكن أن نتحرك بسرعة الضوء والطرف الآخر بسرعة السلحفاة.

وعن الحديث عن التوصل إلى اتفاق مؤقت في فيينا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: نسعى إلى اتفاق دائم وموثوق، لا يوجد على جدول أعمالنا أي اتفاق لا يتضمن هذين العنصرين، نحتاج جميعاً إلى التأكد من أن عودة أميركا ستكون مصحوبة بالتحقق والضمانات، لن يتحقق ذلك من خلال أي اتفاق مؤقت.

تزامنت هذه التطورات مع وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للعاصمة العمانية مسقط، حيث بين من هناك أن طهران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتها مع هذه الدول العربية، وأضاف: «نعمل على تفعيل الطريق التجاري بين تركمانستان وأوزباكستان وإيران وسلطنة عمان، ونركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار».