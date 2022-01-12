living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طهران: حققنا تقدماً في مباحثات فيينا ونسعى لاتفاق دائم وموثوق

12
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: رجحت التسريبات والتصريحات ومعها التحركات الصادرة عن الأطراف المشاركة في محادثات فيينا «النووية» كفة الإعلان المتوقع والوشيك عن اتفاق بين المشاركين يعيد الحياة من جديد للاتفاق النووي الإيراني.

 

التصريحات الإيرانية الإيجابية حول سير المباحثات استمرت أمس، وتزامنت مع تحرك الدبلوماسية الإيرانية صوب منطقة الخليج، والإعلان عن قرب استعادة الحوار مع السعودية في بغداد، لتسبق كل هذه التحركات زيارة نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي إلى فيينا للبحث في الأرصدة الإيرانية التي كانت جمدتها سيؤول بطلب من واشنطن.

 

وتواصلت أمس اللقاءات المكثفة بين مفاوضي «فيينا»، حيث التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا، كما التقى رئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل أوليانوف، الذي كشف في تصريحات له أن مباحثاته مع نظيره الإيراني تركزت على موضوع إلغاء الحظر.

 

من جهته اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، أن ما يحدث في فيينا اليوم هو محاولة من قبل جميع الأطراف للتوصل إلى نتيجة دائمة، وقال: «كان هناك تقدم في جميع المجالات الأربعة، رفع العقوبات، الضمانات، المبادرات الجدية وموضوع نسبة تخصيب اليورانيوم».

 

ولفت إلى أنه كان هناك تقدم كبير في بعضها في حين كان هناك تقدم أقل في البعض الآخر، مشيراً إلى التوصل إلى نقاط ستوضح لإيران ما إذا كان الطرف الآخر لديه الإرادة اللازمة أم لا، مضيفاً: إن سرعة المحادثات مهمة أيضاً لإيران، لكن الأمر يعتمد أيضاً على الجانب الآخر، قائلاً: لا يمكن أن نتحرك بسرعة الضوء والطرف الآخر بسرعة السلحفاة.

 

وعن الحديث عن التوصل إلى اتفاق مؤقت في فيينا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: نسعى إلى اتفاق دائم وموثوق، لا يوجد على جدول أعمالنا أي اتفاق لا يتضمن هذين العنصرين، نحتاج جميعاً إلى التأكد من أن عودة أميركا ستكون مصحوبة بالتحقق والضمانات، لن يتحقق ذلك من خلال أي اتفاق مؤقت.

 

تزامنت هذه التطورات مع وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للعاصمة العمانية مسقط، حيث بين من هناك أن طهران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتها مع هذه الدول العربية، وأضاف: «نعمل على تفعيل الطريق التجاري بين تركمانستان وأوزباكستان وإيران وسلطنة عمان، ونركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout