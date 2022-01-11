العراق.. الصدر: ماضون لتشكيل حكومة أغلبية وطنية "والباب مفتوح"

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قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، إنهم ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية و"بابنا مفتوح لبعض من مازلنا نحسن الظن بهم".



وقال مقتدى الصدر في بيان: " لن نسمح لأحد أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي".

وأكد الصدر أن الحكومة العراقية القادمة هي "حكومة قانون"، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان.

وشدد الصدر على أنه "لا عودة إلى الاقتتال الطائفي أو العنف والقانون سيكون هو الحاكم".

وكان زعيم التيار الصدري سبق أن قال، السبت، إنه "لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية"، مشددا على "ضرورة تشكيل حكومة أغلبية، لا مكان فيها للطائفية والعرقية".