قصّتها لا تصدّق.. طلبت المساعدة فاكتشفت أنّها تملك أكثر من 60 ألف دولار!

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توجّهت سيدة أردنية من أصول باكستانية في محافظة المفرق الأردنية لطلب المساعدة فاكتشفت أن لديها رواتب تقاعدية متراكمة منذ عام 2008 في حسابها لم تكن تعلم بوجودها تتخطّى قيمتها الـ 60 ألف دولار.



وبحسب ما أورد موقع "الإمارات اليوم"، فقد بدأت قصّة المدعوة عذراء قدسية كفاية الله خان، مع تقاعدها عن الخدمة بعدما كانت استقدمت من بلادها في سبعينيات القرن الماضي، للعمل كقابلة قانونية في مستشفيات الأردن ثم كمتطوعة.

وبعد أن أنهت فترة خدمتها القانونية أحيلت على التقاعد بعد هذه الخدمة الطويلة وحصلت على الجنسية الأردنية تقديراً لخدماتها على مدار 50 عاماً ولم تعلم ان لها رواتب تقاعدية تحول لأحد البنوك بشكل شهري ومنتظم دون أن تعلم بنظام التقاعد الأردني، وفق ما ذكرت إذاعة الأمن العام.

وكان يوم أمس الاثنين نقطة التحوّل في حياتها، حيث قامت بالتواصل مع المعنيين في محافظة المفرق لطلب مساعدة لظروفها الصعبة ليتبيّن وجود رواتب تقاعدية باسمها تحول إلى أحد البنوك بشكل شهري ومنتظم منذ عام 2008 دون أن تدري بذلك تمكنها من العيش بحياة كريمة، حيث عثر في حساب بنكي مجمد لها على 45 ألف دينار أردني، أي أكثر من 63 ألف دولار أميركي.