living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قصّتها لا تصدّق.. طلبت المساعدة فاكتشفت أنّها تملك أكثر من 60 ألف دولار!

11
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توجّهت سيدة أردنية من أصول باكستانية في محافظة المفرق الأردنية لطلب المساعدة فاكتشفت أن لديها رواتب تقاعدية متراكمة منذ عام 2008 في حسابها لم تكن تعلم بوجودها تتخطّى قيمتها الـ 60 ألف دولار.

 
وبحسب ما أورد موقع "الإمارات اليوم"، فقد بدأت قصّة المدعوة عذراء قدسية كفاية الله خان، مع تقاعدها عن الخدمة بعدما كانت استقدمت من بلادها في سبعينيات القرن الماضي، للعمل كقابلة قانونية في مستشفيات الأردن ثم كمتطوعة.

وبعد أن أنهت فترة خدمتها القانونية أحيلت على التقاعد بعد هذه الخدمة الطويلة وحصلت على الجنسية الأردنية تقديراً لخدماتها على مدار 50 عاماً ولم تعلم ان لها رواتب تقاعدية تحول لأحد البنوك بشكل شهري ومنتظم دون أن تعلم بنظام التقاعد الأردني، وفق ما ذكرت إذاعة الأمن العام.

وكان يوم أمس الاثنين نقطة التحوّل في حياتها، حيث قامت بالتواصل مع المعنيين في محافظة المفرق لطلب مساعدة لظروفها الصعبة ليتبيّن وجود رواتب تقاعدية باسمها تحول إلى أحد البنوك بشكل شهري ومنتظم منذ عام 2008 دون أن تدري بذلك تمكنها من العيش بحياة كريمة، حيث عثر في حساب بنكي مجمد لها على 45 ألف دينار أردني، أي أكثر من 63 ألف دولار أميركي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout