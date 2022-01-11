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زلزال "عنيف" يضرب مناطق قبالة جزيرة قبرص

11
JANUARY
2022
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ضرب زلزال عنيف بلغت قوّته 6.6 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي.
 
وقال المعهد إنّ الزلزال وقع في الساعة 03:07 بتوقيت الجزيرة (01:07  ت غ) على عمق 19.6 كلم.
 
من ناحيته، ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.4 درجات ضرب منطقة قبرص.
 
وقال المركز إن الزلزال كان على عمق كيلومترين.
 
ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جرّاء هذا الزلزال الذي شعر به بقوة سكّان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمرّ لفترة طويلة نسبياً.
 
وقال أحد سكّان العاصمة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف: "لقد كان شعوراً مرعباً، البناية بأسرها راحت تهتزّ إلى ما لا نهاية. لقد أحسست بأنّه لن ينتهي".
 
ووقع الزلزال في حين كان غالبية سكّان الجزيرة نائمين، لكنّ القلّة القليلة التي كانت مستيقظة خرجت إلى الشارع والفزع يتملّكها.
 
وتقع قبرص في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً، إذ إنّها على مقربة من التقاء الصفيحة التكتونية الأوراسية بتلك الأفريقية.
 
وفي 9 أكتوبر 1996، أدّى زلزال بقوة 6.8 درجات إلى مقتل شخصين وتضرّر عشرات المباني في مدينتي بافوس وليماسول الساحليتين.
 
وفي 10 سبتمبر 1953، تسبّب زلزال بقوة 6.3 درجات في مقتل 40 شخصاً وتدمير مئات المنازل، وبخاصة في منطقة بافوس.
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