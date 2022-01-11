رئيس وزراء جديد في كازاخستان.. وتحديد موعد رحيل "قوات روسيا"

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رشح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الثلاثاء، علي خان إسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء في كلمة أمام البرلمان الذي سارع بالموافقة على الترشيح في جلسة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة.

وشغل إسماعيلوف (49 عاما) منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها توكاييف الأسبوع الماضي وسط اضطرابات عنيفة في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى.

وكانت وزارة الداخلية قالت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء إن قوات الأمن اعتقلت 9900 شخص خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي.

قوات تكتل تقوده روسيا

وفي السياق، قال رئيس كازاخستان إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تكتل عسكري تقوده روسيا، ستبدأ سحب قواتها من بلاده في غضون يومين.

وأضاف أن القوات ستغادر الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بشكل كامل خلال فترة 10 أيام.

وطلبت كازاخستان مساعدة عسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي وسط اضطرابات عنيفة ضربتها الأسبوع الماضي.