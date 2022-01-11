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حتى لو أصيبت بكورونا.. خطوة استثنائية من مستشفيات أميركية

11
JANUARY
2022
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تتخذ مستشفيات في أنحاء الولايات المتحدة بشكل متزايد خطوة استثنائية، بالسماح للممرضات والعاملين المصابين بفيروس كورونا بمواصلة العمل في حال كانت الأعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض مطلقا.
 
هذه الخطوة هي ردة فعل على النقص الحاد في العاملين بالمستشفيات وأعباء العمل الثقيلة التي يسببها متحور أوميكرون.
 
وأعلنت السلطات الصحية في كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن موظفي المستشفى الذين ثبتت إصابتهم ولكن لم تظهر عليهم أعراض يمكنهم مواصلة العمل.
 
بالمثل، أبلغت بعض المستشفيات في ولايات رود آيلاند وأريزونا الموظفين أنه يمكنهم مواصلة العمل إذا لم تظهر عليهم أعراض أو كانت لديهم أعراض خفيفة فقط.
 
وتسبب متحور أوميكرون شديد العدوى في رفع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد 19 إلى أكثر من 700 ألف إصابة يوميا في الولايات المتحدة في المتوسط، وهو ما حطم الرقم القياسي المسجل قبل عام.
 
يبلغ عدد الأميركيين الذين يعالجون من فيروس كورونا في المستشفيات نحو 108000 مصاب، وهو أقل بقليل من الذروة التي بلغت 124000 في يناير من العام الماضي.
 
العديد من المستشفيات حاليا ليست فقط مكدسة بالمصابين ولكنها تعاني من نقص حاد في العاملين بسبب إصابة الكثيرين منهم بكوفيد 19.
 
في الوقت ذاته، يبدو أن متحور أوميكرون يسبب مرضا أخف ضررا من متحور دلتا.
 
الشهر الماضي، قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن عمال الرعاية الصحية الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم العودة للعمل بعد سبعة أيام من خلال تقديم اختبار سلبي، ولكن يمكن اختصار وقت العزل الصحي أكثر إذا كان هناك نقص في الموظفين.
 
أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي أنها ستسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض بمواصلة علاج المرضى بدلاً من عزلهم.
 
في منطقة فينيكس، أرسلت شركة ديغنيتي هيلث، وهي مشغل مستشفيات رئيسي، مذكرة إلى الموظفين قائلة إن المصابين بالفيروس الذين يشعرون بصحة جيدة بما يكفي للعمل قد يطلبون تصريحًا من مديريهم للعودة إلى رعاية المرضى.
 
وقالت ديغنيتي هيلث في بيان: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عودة موظفينا بأمان إلى العمل مع حماية مرضانا وموظفينا من انتقال كوفيد-19".
 
في كاليفورنيا، قالت وزارة الصحة العامة إن السياسة الجديدة كانت مدفوعة بـ"النقص الحاد في الموظفين"، وطلبت من المستشفيات بذل كل محاولة لملء الوظائف الشاغرة عن طريق جلب موظفين من وكالات توظيف خارجية.
 
وقالت الإدارة أيضًا، سيُطلب من العمال المصابين ارتداء أقنعة إن 95 فائقة الحماية ويجب تعيينهم لعلاج المرضى الآخرين المصابين بكوفيد- 19″.
 
عارضت جمعية الممرضات في كاليفورنيا التي تضم 100 ألف عضو القرار وحذرت من أنه سيؤدي إلى مزيد من الإصابات.
 
قالت كاثي كينيدي، رئيسة الجمعية، في بيان لها، إن حاكم الولاية غافين نيوسوم وغيره من قادة الصحة بالولاية "يضعون احتياجات شركات الرعاية الصحية قبل سلامة المرضى والعاملين. نريد أن نعتني بمرضانا ونراهم يتحسنون - وليس احتمال أن نصيبهم بالعدوى".
 
في وقت سابق من هذا الشهر في رود آيلاند، سمح مستشفى حكومي للأمراض النفسية ومركز لإعادة التأهيل لموظفيهم الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 ولكن لم تظهر عليهم أعراض بالعمل.
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