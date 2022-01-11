روسيا ترد على المحاولات الأمريكية "لابتزازها وترهيبها"

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أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن محاولات الولايات المتحدة لابتزاز وترهيب بلاده غير مقبولة ولن تؤدي إلى النتيجة المرغوبة.

وقال ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في ختام المفاوضات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية في جنيف: "نسمع دائما عن ثمن ما... سيكون على روسيا دفعه في حال قيامها أو عدم قيامها بما يريده أو لا يريده هؤلاء الأشخاص. كما لو أن التاريخ لا يعلمهم أي شيء. مثل هذا الحديث غير مقبول على الإطلاق بالنسبة إلينا وهو لن يعطيهم النتيجة التي يرغبون فيها عبر هذه المحاولات لطرح الإنذارات والابتزاز والترهيب".

وتابع: "أفهم أنه فضلا عن العقوبات والابتزاز لم يبق الكثير في ترسانة السياسة الخارجية الحديثة للغرب، يجري فقدان حتى القدرة على التوصل إلى الاتفاقات، لكننا سنحاول إعادتها أو حتى زرع هذه القدرة".