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توجيه الاتهام إلى سبعيني من نيويورك هدد بقتل ترامب

10
JANUARY
2022
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أوقف جهاز أمني أميركي في نيويورك، الإثنين، رجلاً يبلغ 72 عاماً يُعتقد أنه اتّصل في وقت سابق وهدد بقتل الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما جاء في لائحة اتهام جنائية. وأعلنت النيابة العامة في بروكلين أن توماس ويلنيكي "هدّد عمداً بقتل، وخطف، وإلحاق أذى جسدي" بالرئيس الأميركي السابق.

وجاء في اللائحة الاتهامية، أن ويلنيكي قال في إفادة أمام شرطة الكابيتول في تموز/يوليو 2020 إنه في حال "خسر (ترامب) انتخابات العام 2020 ورفض تسليم السلطة" فعندها "سيستحصل (ويلنيكي) على أسلحة وسيقضي عليه"، وفي اللائحة الاتهامية يشار إلى ترامب بتسمية "الفرد-1".

وويلنيكي متّهم أيضاً، بأنه ترك رسالتين صوتيتين على المجيب الآلي لمكتب جهاز "الخدمة السرية" في لونغ آيلاند في نيويورك، في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، هدّد فيهما "بقتل" ترامب و12 عضواً في الكونغرس لم يسمّهم.

وبحسب النيابة العامة قال ويلنيكي: "أجل إنه تهديد، تعالوا وأوقفوني، سأفعل كل ما بوسعي للقضاء على (الفرد-1) وعلى قردته الـ12"، وويلنيكي متّهم أيضاً بأنه اتّصل بمكتب جهاز الخدمة السرية في مدينة نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ثلاث مرات من هاتف محمول، وقد عرّف عن نفسه بالاسم في كل مرة.

وجاء في اللائحة الاتهامية أنه "أشار مراراً إلى الفرد-1 بأنه +هتلر+" وقال "سأفعل كل ما بوسعي للتأكد من مقتل (الفرد-1)"، وفي اتصال آخر أجراه الشهر الماضي قال إن "الحرب الأهلية الجديدة قد تندلع وإن حمل السلاح في مواجهة الحكومة أمر مبرر عندما تفقد أوراق الاقتراع جدواها".

ويمثل ويلنيكي أمام محكمة فدرالية في بروكلين عبر الفيديو الإثنين لإبلاغه بالتهم الموجهة إليه.

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