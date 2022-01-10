نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: محادثات فيينا تسير حسب رغبة فريق التفاوض الإيراني

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قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، اليوم الاثنين، إن محادثات فيينا تسير حسب رغبة فريق التفاوض الإيراني.

وأضاف مقتدائي في تصريح اليوم الاثنين أن “استمرار المفاوضات رهن بتأمين مصالح الشعب الإيراني” مؤكدا: “لن تتفاوض الجمهورية الإسلامية بأي ثمن وتحت الضغط”.

وتابع: “وفق التوضيحات التي قدمها وزير الخارجية الإيراني إلى لجنة الأمن القومي، وعلى الرغم من سير عملية التفاوض بصورة بطيئة، فإنها تسير حسب رغبة لجنة التفاوض الإيرانية”.

وأكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: “يجب أن ننظر إلى هذه الجولة من المفاوضات من منطلق الحرص على مصالح الشعب الإيراني”.