بوب ساغيت جثةً هامدة في فلوريدا

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عُثر على الممثل الكوميدي الأميركي بوب ساغيت (65 عاماً) الذي اشتهر بدوره في مسلسل “هوم بارتي” التلفزيوني في ثمانينات القرن الفائت وتسعيناته ميتاً داخل غرفة في فندق بفلوريدا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية أمس.

وذكر مكتب قائد الشرطة في مقاطعة أوراندج في تغريدة عبر تويتر أنّ “الشرطة تلقت بلاغاً من فندق “ريتز كارلتون أورلاندو” عن العثور على رجل فاقد الوعي داخل إحدى الغرف”. وتبيّن أن الجثة تعود إلى الممثل روبرت ساغيت، وتم تأكيد وفاته على الفور.

وأشارت التغريدة إلى “عدم العثور على أي دليل على عمل إجرامي أو تعاطٍ للمخدرات”.

واشتهر بوب ساغيت بدور داني تانر في “هوم بارتي” حيث كان أرملاً وأباً لثلاث بنات. واستمرّ المسلسل لثمانية مواسم عُرضت بين عامي 1987 و 1995، ثم بثّت منصة نتفليكس تكملة له على مدى خمس سنوات (2016-2020).

وقبل ساعات على إعلان خبر وفاته، عبّر ساغيت على تويتر عن استمتاعه بتقديم عرض مسرحي في جاكسونفيل.