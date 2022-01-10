تقرير: جرائم العملات الرقمية تحطم الأرقام القياسية

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كشف تقرير عن وصول القيمة الإجمالية لجرائم العملات الرقمية في العالم خلال العام الماضي، إلى مستوى قياسي قدره 14 مليار دولار تقريبا.

وبحسب موقع هسبريس، فإن تقرير لشركة "تشين أنلاسيز"، إحدى شركات الاستشارات، قد كشف عن أن هذه القيمة الإجمالية تقدر بأقل من 1% من إجمالي حجم تعاملات العملات الرقمية المشفرة خلال العام نفسه.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "تقرير جرائم العملات الرقمية 2022″، إلى ارتفاع إجمالي حجم التعاملات بالعملات الرقمية في العالم في العام 2021 إلى 15.8 تريليون دولار، أي بمقدار 500% مقارنة بالعام السابق، منوها إلى أن 0.15% من هذه التعاملات تمت لأغراض غير مشروعة.

وقال كيم جراور، رئيس إدارة الأبحاث في "تشين أنالاسيز": "إن قيمة جرائم العملات الرقمية وصلت إلى مستوى قياسي من الناحية المطلقة، لكن نسبتها إلى إجمالي حجم تعاملات هذه العملات في العام الماضي تراجعت إلى أقل مستوى لها على الإطلاق"، مؤكدا أن السبب وراء ذلك هو النمو الفائق للتعاملات المشروعة للعملات الرقمية مقارنة بمعدل نمو الأنشطة غير المشروعة.

يذكر أن العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم "بيتكوين" كانت قد انخفضت بنسبة وصلت لأكثر من خمسة في المئة، يوم الجمعة 7 يناير/ كاون الثاني الجاري، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وذك إثر موجة بيع كبيرة.