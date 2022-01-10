بايدن يتحدث عن شيء يفعله منذ اليوم الأول في البيت الأبيض

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب النظر إلى تحقيق رفاهية الأسر العاملة باعتباره الحل وليس المشكلة، التي تواجه الإدارة الأمريكية.

وتابع، في تدوينة على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد: "هذا ما أفعله منذ اليوم الأول في البيت الأبيض".

وأوضح بايدن أنه يتبنى أجندة اقتصادية متنوعة تعتمد على نهج اقتصادي جديد قوامه الأسر العاملة.

ولفت بايدن إلى أن هذه الأجندة ترى الأسر العاملة وإنعاشها اقتصاديا هو الحل لتنمية الاقتصاد الأمريكي.

وقبل أيام، قال بايدن، إنه تسلم السلطة قبل عام وسط أزمة اقتصادية، لكنه استطاع في الوقت الحالي أن يجعل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي يحقق أعلى معدل نمو في 40 عاما.

يذكر أن بايدن، الرئيس الديمقراطي، تولى منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، بعدما فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وتختلف السياسية الاقتصادية لبايدن عن سلفه ترامب في أنه يركز على دعم الطبقات العاملة مع فرض ضرائب على الأثرياء بنسب عادلة، على خلاف ترامب، الذي كان يرى أن منح الأثرياء والشركات الكبرى تخفيضات ضريبية يسهم في دعم الاستثمار.