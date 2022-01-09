مقتل 19 شخصا على الأقل بينهم 9 أطفال في حريق بمبنى سكني في نيويورك

A + A -

أفادت وكالة "سكاي نيوز" بمقتل 19 شخصا على الأقل بينهم 9 أطفال في حريق بمبنى سكني في ولاية نيويورك الأميركية.

وأوضح عمدة نيويورك إريك آدمز، في تصريح لوكالة رويترز، أن "19 شخصا توفوا اليوم الأحد، جراء حريق شقة بمبنى سكني في برونوكس، والوفيات بينهم 9 أطفال، وعلى الأقل أصيب 63 شخصا في الحريق، وإنها لحظات أليمة تمر على مدينة نيويورك، معتبرا أن الأرقام مفزعة"، وأشار إريك آدامز إلى أن حياة 32 شخصا مهددة حتى الآن.

ووقع الحريق في العاشرة و54 دقيقة بالتوقيت المحلي، في الدور الثاني والثالث من المبني. ووصل رجال المطافئ إلى موقع الحريق خلال 3 دقائق.