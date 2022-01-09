عبد اللهيان: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا

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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم، الاقتراب من التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا، معربا عن أمله أن يتم الاتفاق في أسرع وقت.

وقال عبد اللهيان، في تصريحات مع التلفزيون الإيراني، إن إيران ستواصل المفاوضات بمنطق قوي، مؤكدا أنه بلاده قدمت حلولا للأطراف الأخرى في فيينا.

وأعرب عن أمله أن يتم الاتفاق في أسرع وقت، قائلا: “لا نريد مفاوضات استنزافية ومطولة”.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلت عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في المفاوضات، قوله إن “الحديث عن التوصل إلى اتفاق مؤقت عار من الصحة تماماً ومزور”، دون المزيد من التفاصيل.