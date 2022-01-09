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إسبانيا تفكك شبكة لتهريب مخدر الحشيش من المغرب عبر المروحيات

9
JANUARY
2022
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فكك الحرس المدني الإسباني بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي، شبكة مكونة من 11 شخصا، تنشط في تهريب مخدر "الحشيش" من المغرب باستخدام المروحيات.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن هذه العملية الأمنية تجري متابعتها منذ العام 2020، لتتمكن السلطات أخيرا من توقيف أعضاء الشبكة الفرنسية، بعد اكتشاف "دخول طائرات هليكوبتر إلى إسبانيا قادمة من السواحل المغربية محملة بكميات من الحشيش".

ولفتت إلى أن أعضاء الشبكة كانوا يستعملون أوراقا ثبوتية مزورة، وسيارات وشاحنات مزورة الصفائح، يتم نقل المخدرات عبرها من الجنوب الإسباني.

وتابعت أن توقيف عناصر الشبكة جاء بعد تمكن الحرس المدني من توقيف شخص في مدينة ملقة، يستعمل أوراق هوية مزورة، حيث قادت التحقيقات معه إلى كشف استعمال شاحنة مسجلة في فرنسا بعد اعتراض سبيلها، والعثور على شحنة من المخدرات بلغ وزنها 419 كيلوغراما بداخلها.

وأوضحت أن الحرس المدني الإسباني تمكن من حجز 327 كيلوغراما من مخدر الحشيش في منطقة بازا بغرناطة، و860 كيلوغراما من نفس المادة في منطقة تشوشينا، كانت مخبأة بإحكام وسط شاحنة، فيما تم حجز 112 كيلوغراما في سيارة أخرى.

وعثر الحرس المدني خلال هذه العملية على مكان تتموضع فيه طائرة هليكوبتر تقل هذه الكميات في مدينة ملقة، و211 كيلوغراما من "الكيف".

وكشفت العملية الأمنية الكبيرة عن غسل أموال من أجل تهريب كميات المخدرات، فيما أسفرت عن حجز 3 طائرات هليكوبتر وأسلحة نارية وذخيرة وسترات واقية من الرصاص، وأجهزة لتجنب تدخل الشرطة.

وجرى توقيف مجموعة من الأشخاص في هذه العملية الأمنية المشتركة، فيما تم توقيف تسعة آخرين على الأراضي الفرنسية، مع مذكرات توقيف أوروبية ومصادرة أكثر من 2.4 أطنان من الحشيش و112 كيلوغراما من "الكيف".

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