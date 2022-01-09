"كورونا" يخطف إعلامي مصري

A + A -

توفي الإعلامي المصري المعروف وائل الإبراشي، الأحد، بعد نحو عام من المضاعفات إثر إصابته بفيروس كورونا.



وقال نقيب الإعلاميين المصريين طارق سعدة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الإعلامي الراحل بحسب التقارير الطبية كان قد شفي من فيروس كورونا ودخل فترة نقاهة، لكن "يبدو أنه تعرض لمضاعفات بسبب تأثير الفيروس على جسده بحسب تأكيد الأطباء".

وشدد سعدة على أن نقابة الإعلاميين تواصلت مع أسرة الفقيد فور علمها بنبأ وفاته، حيث يجري حاليا ترتيب إجراءات الجنازة والدفن.

وكان حسن الإبراشي نجل شقيق الإعلامي قد كتب في منشور على "فيسبوك": "إنا لله وإنا اليه راجعون البقاء والدوام لله. عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمه الله. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأصيب الإبراشي بفيروس كورونا منذ حوالي عام، وعانى مضاعفات شديدة في الجهاز التنفسي تسببت في ابتعاده عن الإعلام.