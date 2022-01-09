محمد الحلبوسي يفوز برئاسة البرلمان العراقي من الجولة الأولى

A + A -

فاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي اليوم الأحد من الجولة الأولى من التصويت.

وقد شارك 228 نائباً في التصويت للاختيار بين الحلبوسي ومحمود المشهداني.

وقد شهدت جلسة البرلمان العراقي الأولى، الأحد، حالة من الفوضى بعد أن أخفق في اختيار رئيس، فيما نُقل رئيس البرلمان المؤقت محمود المشهداني للمستشفى، وتم رفع الجلسة.

وثارت الفوضى في الجلسة بعد أن أعلن الإطار التنسيقي الشيعي أنه قدم لرئيس البرلمان المؤقت ما يثبت أنه الكتلة الأكبر في المجلس، وثارت خلافات بين كتلة الصدر وبين التيار التنسيقي.

كما نُقل رئيس البرلمان العراقي المؤقت المشهداني إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وتناقلت أخبار أن المشهداني ربما يكون قد تعرض لاعتداء من جانب بعض نواب الكتلة الصدرية، ولكن الغموض لا يزال يخيم على الموقف.

وقال النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني: "بدأت الجلسة بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن وتمت تأدية اليمين الدستوري".