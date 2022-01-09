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علماء يصنعون بياض البيض باستخدام الفطريات

9
JANUARY
2022
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طور علماء بياض بيض نباتي وصديق للبيئة باستخدام الفطريات، في ابتكار يمكن أن يوفر بديلاً لتربية الدجاج المكثفة.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قام بهذا الابتكار علماء في جامعة هلسنكي بالتعاون مع مركز البحوث التقنية VTT الفنلندي، حيث نجحوا في تطوير «الأوفالبومين ovalbumin»، وهو البروتين الأساسي في بياض البيض، من فطريات تريكوديرما ريزي Trichoderma reesei، وهي نوع من الفطريات مرتبطة بتلف الملابس.ولتطوير بياض البيض، بدأ الباحثون بتحديد الجين المسؤول عن إنتاج الأوفالبومين، ثم قاموا بحقن هذا الجين بواسطة أدوات التكنولوجيا الحيوية الحديثة في الفطر، لإنتاج وإفراز نفس البروتين الذي ينتجه الدجاج.
وبعد ذلك، قاموا بفصل البروتين الذي تم إنتاجه من خلايا الفطر وتجفيفه لتكوين المنتج النهائي.
وأشار العلماء إلى أن هذا الابتكار ابتكار يمكن أن يوفر بديلاً لتربية الدجاج المكثفة، الأمر الذي يقلل من متطلبات استخدام الأراضي لتربيتها بنسبة 90 في المائة تقريباً، ويخفض من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 55 في المائة.
وبالإضافة إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تساهم تربية الدجاج في ندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي وإزالة الغابات.
علاوة على ذلك، تؤدي تربية الدجاج المكثفة إلى تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ من خلال العمل كمستودع لمسببات الأمراض البشرية.

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