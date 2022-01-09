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تقرير يدعي اختراع زعيم كوريا الشمالية الراحل لطعام مشهور

9
JANUARY
2022
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زعمت تقارير كورية شمالية، أن الفضل في اختراع "البوريتو" يعود للزعيم الراحل كيم جونغ إل.

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن كيم جونغ إل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، والذي توفي سنة 2011، اخترع طبق "البوريتو" الشهير، وأطلق عليه اسم "لفافات القمح".

وأظهر مقطع فيديو مرافق للخبر مواطنين كوريين يلتهمون "البوريتو"، مع تعليق يشير إلى أن الزعيم الراحل اقترح على شعبه الاستمتاع بتناول هذا الطعام في فصل الشتاء مع الشاي الساخن، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز".

ونقلت صحيفة "واشنطن إكزامينر"، عن أحد المنشقين عن نظام كوريا الشمالية قوله: "لم أر في حياتي البوريتو معروضة للبيع في كوريا".

وأضاف: ""معدل انتشار الطعام الأجنبي في كوريا الشمالية منخفض للغاية، نظرا لوجود عدد قليل جدا من المطاعم تقدم تلك المأكولات، كما أن مكوناتها الغذائية ليست متوفرة دائما".

ويرجع مؤرخون ظهور "البوريتو" في المكسيك قبل استعمارها، حيث كان السكان الأصليون يأكلون اللحوم والأجبان مع رقائق الذرة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تدعي فيها وسائل إعلام كورية شمالية بابتكار الزعيم الراحل لطبق غذائي، إذ سبق وأن ذكرت أن كيم جونغ إل اخترع "الهمبرغر".

 

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