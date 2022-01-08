باكستان..مصرع 21 شخصاً بسبب عاصفة ثلجية

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قضى 21 شخصاً على الأقل في باكستان بعدما علقوا في زحمة سير خانقة تسبب بها اندفاع عشرات آلاف الزوار، نحو مدينة شهدت تساقطاً كثيفاً للثلوج بحسب ما أعلنت السلطات السبت.

ونشرت خدمات الطوارئ الباكستانية لائحة بأسماء 21 شخصاً لقوا مصرعهم من بينهم شرطي وزوجته وأولادهما الستة.

وأوضح المتحدث باسم إقليم البنجاب حسان خوار أنهم توفوا من شدة الصقيع في سيارتهم.

وليس واضحاً بعد إن كان الضحايا الآخرون ومن بينهم خمسة أفراد من أسرة واحدة أيضاً قد توفوا في ظروف مماثلة، أو بسبب تسمّم بأكسيد الكربون الذي تنشقوه في سياراتهم.