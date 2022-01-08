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رئيس «آبل» تقاضى نحو 100 مليون دولار العام الماضي

8
JANUARY
2022
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حصل الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، تيم كوك، على ما يقرب من 100 مليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 570 في المائة عن العام السابق، وفقاً للإيداعات التنظيمية.
كوك، البالغ من العمر 61 عاماً، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لمؤسس شركة «آبل» ستيف جوبز في عام 2011، حصل أيضاً على حق الوصول إلى مكافآت تبلغ قيمتها نحو 750 مليون دولار مع اقتراب القيمة السوقية لصانع هواتف «آيفون»، من 3 تريليونات دولار، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
بلغ إجمالي تعويضاته للعام المنتهي في سبتمبر (أيلول) 2021، 98.7 مليون دولار، ارتفاعاً من 14.7 مليون دولار في العام السابق، بحسب ما تظهره ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
وقالت الشركة إن أجر كوك كان 1447 ضعفَ ما دفعه لموظف عادي في «آبل».
وتم تعزيز راتبه لعام 2021 بمكافأة قدرها 82.3 مليون دولار على الأسهم المتعلقة بارتفاع سعر سهم شركة «آبل». كان راتبه الأساسي 3 ملايين دولار، كما جمع 12 مليون دولار كمكافآت لتحقيق أهداف الشركة المالية والبيئية للاستدامة.
وتظهر الإيداعات أيضاً أن «آبل» أنفقت أكثر من 700 ألف دولار على الرحلات الجوية الخاصة لـكوك، حيث قررت الشركة أن السماح له بالسفر في رحلات تجارية مجدولة يمثل مخاطرة أمنية كبيرة. كما دفعت الشركة مئات الآلاف على التأمينات الشخصية، ومساهمات التقاعد، والتأمين على الحياة، والإجازات غير المستخدمة.
وقالت: «آبل»: «لقد كان عقداً رائعاً للشركة، وفي عام 2021 حصل كوك على جائزة ترتبط بالأسهم لأول مرة منذ ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في أغسطس (آب) 2011».
قال كوك الذي يجلس على ثروة شخصية تزيد على مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات، إنه يخطط للتخلي عن كل ثروته قبل وفاته. في عام 2015، قال لمجلة «فورتشن» إنه يعتزم التبرع بكل ثروته للجمعيات الخيرية بعد توفير التعليم لابن أخيه البالغ من العمر 10 سنوات.


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