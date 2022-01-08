اليابان تدرس إعطاء الرياضيين الأولمبيين جرعات معززة ضد كورونا قبل انطلاق أولمبياد بكين

A + A -

تدرس الحكومة اليابانية إعطاء جرعات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للرياضيين والمسؤولين في البلاد قبل انطلاق أولمبياد بكين وأولمبياد الخاص، وسط زيادة عالمية في معدل الإصابات بكوفيد-19 مدفوعا بسلالة أوميكرون، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الخطة.



وقالت المصادر، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم السبت إنه مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بأوميكرون بسرعة في اليابان، تدعو مجموعة متزايدة داخل الحكومة لإطلاق جرعات معززة للرياضيين اليابانيين وغيرهم ممن سيسافرون للمشاركة في الحدث الرياضي العالمي.



ويأتي افتتاح دورة الألعاب الشتوية في أقل من شهر، وهو جدول زمني قبل أهلية عامة السكان للحصول على الجرعات المعززة وفقا لطرح اللقاح في اليابان. وقالت المصادر المطلعة إنه بالنظر إلى التوقيت، يعتقد بأن الحكومة تناقش كيفية إدارة الجرعات المعززة ومن يجب أن يتلقى مثل هذه الجرعات.