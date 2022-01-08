من هو القائد الجديد لعمليات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط؟

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اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، الجنرال مايكل كوريلا، قائد واحدة من الوحدات التي تملك أكبر الخبرات القتالية في الجيش الأميركي، لقيادة عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.



وإذا أقرّ مجلس الشيوخ تعيين كوريلا، سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" خلفا للجنرال في مشاة البحرية "المارينز" كينيث ماكنزي.

وتشرف "سنتكوم" على العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

من هو مايكل كوريلا؟

تفيد السيرة الذاتية الرسمية للجنرال كوريلا "55 عاما" بأنه يتولى حاليا قيادة الفيلق الثامن عشر المحمول جوا الذي يضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.

و كوريلا خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية وقاتل في كوسوفو وأفغانستان والعراق حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005، حسبما نقلت "فرانس برس".

كما تولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأميركي وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال في النورماندي في 1944.

والجيش الأميركي منظم في خمس قيادات جغرافية مثل "إفريكوم" في إفريقيا و"يوكوم" لأوروبا، وكذلك حسب الاختصاصات مثل القيادة الاستراتيجية "ستراتكوم" المسؤولة عن التسلح النووي للبلاد أو "سبيسكوم" المسؤولة عن الفضاء.