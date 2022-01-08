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أثينا: طائرات حربية تركية حلقت فوق جزر يونانية مأهولة

8
JANUARY
2022
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أفاد التلفزيون الحكومي اليوناني، اليوم الجمعة، بأن طائرات حربية تركية حلقت فوق جزر يونانية مأهولة، مضيفا أن مقاتلات يونانية اعترضت الطائرات التركية فوق الجزر.

وأشارت وسائل إعلام يونانية إلى أن "ست طائرات مقاتلة تركية من طراز F-16 حلقت بشكل غير قانوني فوق عدد من الجزر".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال الأسبوع الماضي إن "رئيس وزراء اليونان ووزير خارجيته يتخذان خطوات وخطابات استفزازية. وعليهما أن يفهما أنها خطيرة للغاية".

وردا على سؤال حول شراء اليونان للأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، قال تشاووش أوغلو إن واشنطن اتبعت دائمًا سياسة متوازنة فيما يتعلق بقبرص، وشرق البحر المتوسط، والعلاقات بين تركيا واليونان، وعليها ألا تخل بهذا التوازن.

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