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«مَيل أون صنداي» تقبل بدفع 300 ألف إسترليني لميغان ماركل

8
JANUARY
2022
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بموجب الحكم الصادر في دعوى انتهاك خصوصية ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، وافقت صحيفة «مَيل أون صنداي» البريطانية الواسعة الانتشار على دفع التعويضات المفروضة عليها من دون اللجوء إلى الطعن مجدداً على القرار، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وكانت المجموعة الناشرة للصحيفة قد وافقت على دفع مبلغ جنيه إسترليني واحد عطلاً وضرراً للممثلة الأميركية السابقة عن سوء استخدام المعلومات الخاصة، بالإضافة إلى مبلغ لا يزال سرياً عن انتهاك حقوق المؤلف. ووصف ناطق باسم ماركل هذا المبلغ بأنه «كبير» مشيراً إلى أنه سيقدّم إلى جمعيات.
وأوضحت وثيقة قضائية اطّلع عليها الصحافيون من مجموعة «أسوشييتد نيوزبيبرز ليميتد» (إيه إن إل) الناشرة للصحيفة، أن المبلغ الذي تضاف إليه نفقات الدعوى البالغة نحو 300 ألف جنيه (360 ألف يورو) يجب أن يُسدَّد قبل السابع من يناير (كانون الثاني) الجاري. وأشارت «بي بي سي» إلى أن هذه الوثيقة تؤكد رسمياً أن الشركة الناشرة التي أعلنت سابقاً أنها تعتزم تمييز الحكم أمام المحكمة العليا قبلت بخسارتها.
وكانت ميغان ماركل قد رفعت دعوى على «مَيل أون صنداي» لنشرها رسالة وجهتها إلى والدها توماس ماركل. وفي هذه الرسالة التي كتبتها ماركل سنة 2018، بعد وقت قصير من زواجها الأمير هاري، طلبت الممثلة الأميركية السابقة البالغة 40 عاماً من والدها الكف عن الكذب عبر وسائل الإعلام بشأن علاقتهما المقطوعة. وردّت محكمة الاستئناف في لندن في 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي الطعن المقدّم من الصحيفة في القرار القضائي الذي صدر قبل عشرة أشهر ورأى أن نشر الرسالة مخالف للقانون.
وندد الأمير هاري، 37 عاماً، السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، مرات عدة بالضغوط الممارَسة من وسائل الإعلام على الثنائي، واضعاً ذلك ضمن الأسباب الرئيسية لانسحابه من العائلة الملكية منذ أبريل (نيسان) 2020 وسفره مع زوجته إلى كاليفورنيا حيث يعيشان مع ولديهما.

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