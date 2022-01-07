تراجع حاد في سعر “بيتكوين”

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شهدت العملة المشفرة “بيتكوين” تراجعا كبيرا، اليوم، حيث هوى سعرها إلى نحو 41 ألف دولار، لأول مرة منذ شهر ايلول الماضي.

وتراجعت “بيتكوين” بنسبة 3.5 بالمئة، لتصل إلى 41598.86 دولارا، مسجلة انخفاضا بنسبة 40 بالمئة مقارنة بمستواها القياسي الذي وصل إلى نحو 69 ألف دولار في 10 تشرين الثاني الماضي.

كما شهدت ثاني أكبر عملة مشفرة وهي “إيثريوم”، تراجعا بنسبة تصل إلى 8.3 بالمئة مسجلة أقل من 3200 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 30 ايلول.

ويؤثر سعر “بيتكوين” في العادة على بقية أسعار العملات الرقمية المشفرة التي غالبا ما ترتفع وتنخفض مع ارتفاع وانخفاض سعر أكبر عملة مشفرة.