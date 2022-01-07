غيّر وجه السينما.. وفاة أول نجم أسود يحظى بأوسكار أفضل ممثل

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توفي الخميس، سيدني بواتييه، أول ممثل أسود يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل أداء، ويعود الفضل له في تغيير كيفية ظهور السود على الشاشة.

وكان بواتييه الذي يحمل الجنسية الأميركية، وهو من جزر الباهاما، أول ممثل أسود يحقق أرباحا قياسية في شباك التذاكر، عن عمر ناهز 94 عاما.

وبواتييه، حائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل عام 1964 عن فيلم "ليليز أوف ذا فيلد"، في جزر الباهاما، بحسب يوجين تورتشون نيوري ، القائم بأعمال المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية في جزر الباهاما.

وقبل ظهور بواتييه، نجل مزارعي طماطم في جزر البهاما، لم يمتهن أي ممثل أسود بشكل مستدام مهنة التمثيل أو قام بأدوار رئيسية.

وعكس صعود بواتييه تغييرات كبيرة في الولايات المتحدة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

قام بواتييه بدور المدان الأسود الهارب الذي يصادق سجينا عنصريا أبيض قام بدوره توني كيرتس، في فيلم "ذي ديفاينت وانز".

كما قام بدور موظف المحكمة الذي يقع في حب فتاة بيضاء عمياء في فيلم "ايه باتس أوف بلو" وبدور العامل الماهر الذي يبني كنيسة لمجموعة من الراهبات في فيلم "ليليز أوف ذا فيلد".

وفي أحد أكبر أدواره للمسرح والشاشة لعب بواتييه دور الأب الشاب الطموح الذي تصطدم أحلامه مع أحلام أفراد الأسرة الآخرين في فيلم "إيه ريزين إن ذا صن".

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه كلما دار نقاش حول التنوع في هوليوود لا بد أن ينتهي بذكر بواتييه.

فبوجهه الوسيم وأسلوبه المنضبط لم يكن بواتييه لسنوات فقط النجم السينمائي الأسود الأكثر شعبية، بل الوحيد.