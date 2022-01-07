اعتقال رجل في كاليفورنيا هاجم موظفي مركز للتلقيح واتّهمهم “بالتسبب بجائحة كورونا”

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ألقت الشرطة في كاليفورنيا القبض على رجل بعدما أقدم على مهاجمة العاملين في أحد المراكز للتلقيح الأسبوع الماضي، حيث نعتهم “بالقتلة” واتهمهم بالتسبب بجائحة “كوفيد-19”.

ووفق موقع “ديلي ميل”، فقد دخل توماس أبولو، 43 عاماً، إلى العيادة الطبية في مقاطعة أورانج كاونتي في توستين، دون ارتداء قناع.

وقال أحد العاملين في العيادة إن اثنين من الموظفين “قد أصيبا بجروحٍ خطيرة وتم إرسالهما إلى المستشفى” لكن من المتوقع أن يتعافيا بشكل كامل في غضون أيام قليلة.

وأظهرت السجلات الرسمية أنه تم القبض على أبولو وحجزه في سجن المقاطعة الخميس بتهمة الضرب و”مقاومة الاعتقال”، ثم أًطلق سراحه الجمعة.

ويُذكر أن الهجوم على العاملين في مجال اللقاحات الأسبوع الماضي هو واحد من العديد من الهجمات الّتي شهدتها الرعاية الصحية منذ بداية عملية التلقيح في جميع أنحاء البلاد.