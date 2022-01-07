الخارجية الأميركية: 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال "ممول لحزب الله"

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يساعد على الوصول إلى رجل الأعمال اللبناني علي يوسف شرارة، الذي قالت إنه "استثمر ملايين الدولارات لصالح حزب الله".



ولفت حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان عبر "تويتر"، إلى أنه "يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كانت لديك معلومات عنه، أو عن أنشطته عن طريق إرسالها إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة".



وأشار الحساب إلى أن "شرارة البالغ من العمر 54 عاماً، عضو في حزب الله، وهو من أبرز مموليه، استثمر ملايين الدولارات بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة"سبكترم" للاستثمار، للمساعدة في تقديم الدعم المالي للتنظيم الارهابي"، بحسب تصريح الوزارة.