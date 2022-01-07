كان يحاول إنقاذ قطة.. وفاة شاب مصري بصعقة كهربائية

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توفي شاب مصري أثناء محاولته إنقاذ قطة دخلت "كشك كهرباء" وفق ما نقله موقع بوابة الأهرام، الجمعة.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن بلال عزيز راضي، البالغ 27 سنة، توفي أثناء محاولته إنقاذ القطة، وقد نقلت جثته للمشرحة قبل أن يتم التصريح بالدف لتبين أسباب الوفاة.

وصحيفة أخبار اليوم المحلية قالت في سردها لتفاصيل الحادثة أن قسم شرطة "15 مايو" بالقاهرة، تلقى بلاغا بمصرع شاب صعقا داخل كشك كهرباء، وبعد التحريات وفحص الجثة من قبل خبراء الطب الشرعي، تبين أنه توفي صعقا مباشرة بعد دخوله الكشك.

"كما كشفت التحريات بأن الشاب حاول إنقاذ القطة المحجوزة داخل الكشك فصعقته الكهرباء ومات في الحال"، تضيف الجريدة.