ستة قتلى على الأقل في انفجار بمقصف مكتب حكومي بجنوب غرب الصين

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لقي ستة أشخاص على الأقلّ حتفهم وعلق العديدون الجمعة في مكتب حكومي على أثر انفجار في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقع الانفجار بعيد منتصف النهار على بعد 1,700 كيلومتر غرب شنغهاي.

وتعود أسبابه إلى "تسرب مفترض للغاز" في مقصف المكتب، حسبما ذكرت صحيفة بيبولز ديلي الحكومية.



وتسبب الانفجار في انهيار المبنى الذي يضم المقصف وعلق 27 شخصًا في الداخل، وفق وسائل إعلام رسمية.



وتمّ سحب 15 شخصًا من تحت الركام بحلول السابعة مساءً، بحسب التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" الذي أشار إلى أن ستة منهم توّفوا.

وأرسلت السلطات نحو 260 من عناصر الطوارئ و50 سيارة إلى المكان، حسبما ذكرت شبكة "سي سي تي في" مؤكدة بدء التحقيق في اسباب الانفجار.



وأظهر تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية لدائرة الإطفاء على موقع ويبو عناصر إنقاذ بملابس برتقالية وخوذ يشقون طريقهم في الركام.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية إن عددًا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.