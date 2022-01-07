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البيت الأبيض: نأمل أن يكون ترامب قد تعلم شيئا من خطاب بايدن

7
JANUARY
2022
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إنها سعيدة لأن الرئيس السابق دونالد ترامب، استمع إلى خطاب الرئيس جو بايدن في ذكرى اقتحام مبنى الكابيتول، ونأمل أن يكون قد تعلم شيئا منه.
 
وخلال إيجاز صحفي، سئلت بساكي عن سلسلة من البيانات التي أصدرها ترامب في الساعات التي أعقبت خطاب بايدن من مبنى الكابيتول، والذي ألقى فيه اللوم مباشرة على سلفه ترامب في أسوأ هجوم على مبنى الكابيتول منذ عام 1814، وعن وصف ترامب خطاب بايدن بأنه "مسرحية سياسية"، قالت بساكي: "يبدو أنه استمع إلى الخطاب.. أعتقد أن هذه أخبار جيدة".
 
وأضافت: "ربما تعلم (ترامب) شيئا عن كيفية التعرف على اللحظة التي يتألم فيها الناس"، مشيرة إلى أن "كل الأشخاص الذين عملوا في العاصمة قبل عام، سواء كانوا أعضاء في الكونغرس أو موظفين أو عمال نظافة أو صحفيين، لديهم إمكانية للتحدث عن ما حصل وعن حقيقتهم، وهذا أمر جدي.. ربما يكون (ترامب) قد تعلم شيئا من ذلك، أعتقد أننا سنرى".
 
وكان ترامب شن هجوما على بايدن الذي اعتبر أن سلفه ترامب "اختلق شبكة من الأكاذيب أدت إلى انتهاك عصابة عنيفة حرمة الكابيتول". واعتبر ترامب أن خطاب بايدن ليس إلا "مسرحية سياسية لصرف الأنظار عن فشله".
روسيا اليوم
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