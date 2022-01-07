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طبيب عيون يتسبب بفقدان 6 مرضى لبصرهم في السعودية

7
JANUARY
2022
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سبوتنيك -

أمرت الهيئة الصحية السعودية، طبيبا بالتعويض لعدد من المرضى، بعد إجرائه عمليات بسيطة لهم تتعلق بسحب المياه البيضاء من العين، ولكنها انتهت بإصابتهم بالعمى.
وأفادت صحيفة "الوطن" المحلية، أن الطبيب أجرى عمليات متفاوتة لسحب المياه البيضاء لـ6 أشخاص من مرضاه في أحد المستشفيات الخاصة في منطقة القصيم، انتهت بعمى المرضى الستة المعنيين، إثر ارتكابه أخطاء طبية فادحة في هذه العمليات.
وأكدت الصحيفة أن صدور أحكام بالتعويض من قبل الهيئة جاء بعد ثبوت خطأ الطبيب وإجراء عمليات لا تتوافق مع الأصول والأعراف الطبية، في الوقت الذي لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه، ولا يزال مستمرا على رأس عمله.
كما أشارت الصحيفة إلى أن المرضى كانوا يعانون من ذات العلة وهي وجود ماء بيضاء في العين، وعليه فقد أجروا عمليات لسحب الماء البيضاء عند الطبيب المعني، فيما من المفترض ألّا تأخذ العملية أكثر من نصف ساعة في الحالات الطبيعية، إلا أن المرضى راودتهم شكوك بوجود أخطاء لدى الطبيب بعد أن طالت عملياتهم لساعات، والتي انتهت بالتسبب في تلف قرنية العين لهم وفقدانهم البصر بعد الانتهاء من العملية.

يذكر أن البنك المركزي السعودي كان حدد الأول من كانون الثاني 2022، موعدا للبدء في تطبيق العمل بوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية بعد إعلانه إصدار الصيغة النموذجية للوثيقة.

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