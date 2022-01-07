ترامب يحرِّض مؤيديه على انتفاضة ضد بايدن

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إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاقتحام مبنى الكونغرس بالولايات المتحدة، والدعوات إلى نبذ العنف، دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس، «أمة MAGA» إلى «الانتفاضة» ضد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بشأن تفويضات فرض اللقاح ضد كورونا.

وفي بيان صادر عن منظمة Save America PAC انتقد ترامب بايدن، بسبب حديثه عن أن إدارته ستفرض اللقاح على أطفال المدارس وتجبر المدارس على الإغلاق، وسط زيادة في حالات الإصابة بـ«كوفيد 19»، قائلاً: «هذا أمر شائن، على أمة make america great again (اجعل أميركا عظيمة مجدداً) أن تنهض وتعارض هذا التجاوز الفاضح للحكومة الفدرالية».

وكان بايدن حمّل سلفه «مسؤولية خاصة» عن «الفوضى والمجازر التي شهدناها» خلال الاقتحام في السادس من يناير الماضي، مضيفاً: «يجب أن نقرر أي نوع من الأمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل العنف السياسي كقاعدة؟ هل سنكون أمة نسمح فيها لمسؤولي الانتخابات الحزبيين بقلب إرادة الشعب المعبر عنها قانونياً؟»، مشدداً على أن «الولايات المتحدة لا يمكن أن تصبح بلداً يقبل العنف السياسي».

بدورها، وجهت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي رسالة للأميركيين والعالم، قائلة: إن «الديموقراطية انتصرت».