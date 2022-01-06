living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جونسون يعلن إلغاء فحص PCR قبل مغادرة المسافرين

6
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيتم إلغاء فحص PCR ما قبل المغادرة للمسافرين إلى إنجلترا، وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.
 
أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم تخفيف قواعد الاختبار للأشخاص المسافرين إلى إنجلترا، مبينة أنه اعتبارا من يوم الجمعة الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، لن يضطر المسافرون الملقحون بالكامل القادمون إلى إنجلترا إلى إجراء اختبار PCR قبل السفر.
 
وابتداء من يوم الأحد، بدلا من إجراء اختبار PCR في اليوم الثاني من الوصول، يمكنهم إجراء اختبار تدفق جانبي Lateral flow test. كما ستتغير قواعد العزل الذاتي عند الوصول.
 
هذا وستصبح هذه التغييرات سارية المفعول بدءا من 11 يناير وتنطبق في الوقت الحالي على إنجلترا فقط.
 
وأكد جونسون إجراء هذه التغييرات، بعد مكالمات من شركات سفر، قالت إن الإجراءات لم تكن فعالة في ظل انتشار متحور "أوميكرون" على نطاق واسع.
 
وأشار جونسون إلى إن اختبار ما قبل المغادرة "يثني الكثيرين عن السفر خوفا من أن يكونوا محاصرين في الخارج، وتكبد نفقات إضافية كبيرة".
 
يذكر أنه بموجب القواعد الحالية السارية حتى يوم الجمعة، يجب على جميع المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل فوق سن 12 عاما إظهار دليل على الاختبار السلبي للتدفق الجانبي أو اختبار PCR تم إجراؤه قبل يومين سابقين من الوصول إلى المملكة المتحدة. كما يجب على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل دفع تكاليف اختبار PCR في غضون يومين من الوصول والعزل الذاتي أثناء انتظار النتيجة.
BBC
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout