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دعوى قضائية جديدة تلاحق ترامب

6
JANUARY
2022
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رفع ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، متهمينه بتأجيج الهجوم على مبنى الكابيتول، مما أدى إلى إصابتهم بأضرار جسدية ونفسية.
 
دعوى قضائية جديدة تلاحق ترامبجيمي كارتر يحذر من أن الديمقراطية الأمريكية "أصبحت هشة بشكل خطير"
وقال الضباط إن ترامب شجع أنصاره على اقتحام الكابيتول قبل عام من اليوم، وتسببوا في كسور في "أنحاء متفرقة من أجسامنا وارتجاج في المخ ورعب ليلي واكتئاب"، وذلك بعد قيام حشد من أنصار ترامب برشهم بمواد كيميائية وضربهم بها.
 
والدعوى القضائية التي رفعها ضابط شرطة الكابيتول ماركوس مور، منفصلة عن الدعوى من ضابطي شرطة العاصمة واشنطن، ديفين كارتر، وبوبي تابرون، وطالبوا جميعهم بتعويضات عن الإصابات الجسدية والنفسية التي لحقت بهم أثناء الهجوم.
 
وتزعم الدعاوى المدنية المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية أن الرئيس السابق ترامب "أجج وشجع وحرض ووجه وساعد" أتباعه على الاعتداء على الضباط، وتمت تغذية الاعتداء بروايته التي لا أساس لها القائلة إن الانتخابات الرئاسية سرقت منه.
 
ويسعى الضباط للحصول على تعويضات "بمبلغ يتفق مع الأدلة التي سيتم عرضها في المحكمة، بما يزيد عن 75000 دولار لكل منهم، بالإضافة إلى تكاليف العلاج، بما في ذلك التعويضات التأديبية وأتعاب المحاماة".
 
وتأتي الدعاوى القضائية الأخيرة في أعقاب دعوى رفعها سبعة ضباط آخرين ضد الرئيس السابق والعديد من حلفائه والجماعات المتطرفة، متهمين إياهم بالتخطيط لتعطيل التداول السلمي للسلطة، في ذلك الوقت الذي كان فيه الكونغرس يجتمع للتصديق على نتائج انتخابات 2020، التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.
روسيا اليوم
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