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وزير الصحة في دلهي يستبعد إغلاق العاصمة بسبب ارتفاع إصابات كورونا

6
JANUARY
2022
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قال وزير الصحة بولاية دلهي، ساتيندار جاين، اليوم الخميس، إن الولاية ستعلن اليوم عن 14000 حالة إصابة بكورونا، مستبعدا احتمال إغلاق العاصمة الهندية.
 
ولفت جاين إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة شهدت ارتفاعا حادا في الأيام القليلة الماضية، متوقعا أن يتم الإعلان اليوم عن 14000 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.
 
وأعلن أنه "في الوقت الحالي، تبلغ نسبة الوفيات 1 على 1000 إصابة ، مما يشير إلى أن الوضع جيد مقارنة بالمرة الماضية".
 
وتضاعف عدد حالات الإصابة بكورونا في المدينة أمس، حيث ارتفع من 5481 إلى 10665 في أكبر حصيلة يومية منذ 12 مايو الماضي. 
روسيا اليوم
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