السجن المشدد 5 سنوات لصاحب مكتب خدمات حكومية زور شهادة دكتوراه

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قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية المصرية بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على صاحب مكتب خدمات حكومية لتزويره شهادة دكتوراه.

كما زور استمارات بطاقات شخصية واستخرجها لبعض الأشخاص غير المتواجدين بالبلاد، بالإضافة إلى بعض المحررات الرسمية الأخرى المنسوبة لبعض الجهات الحكومية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت بلاغا بقيام المدعو "م. ا. ح" صاحب مكتب خدمات حكومية بمدينة بنها، باستخراج محررات رسمية حكومية مزورة لعدد من الأشخاص.

وتبين من التحريات قيام المتهم بتزوير شهادة دكتوراه جامعية منسوبة لجامعة القاهرة كلية تكنولوجيا المعلومات وعدد من المحررات الرسمية مثل خاتم التصديقات الخاص بوزارة الخارجية واستمارات بطاقات الرقم القومي لمجموعة أشخاص خارج البلاد نظير مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بسجنه 5 سنوات.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري