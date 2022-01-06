living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السجن المشدد 5 سنوات لصاحب مكتب خدمات حكومية زور شهادة دكتوراه

6
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية المصرية بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على صاحب مكتب خدمات حكومية لتزويره شهادة دكتوراه.

كما زور استمارات بطاقات شخصية واستخرجها لبعض الأشخاص غير المتواجدين بالبلاد، بالإضافة إلى بعض المحررات الرسمية الأخرى المنسوبة لبعض الجهات الحكومية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت بلاغا بقيام  المدعو "م. ا. ح" صاحب مكتب خدمات حكومية بمدينة بنها، باستخراج محررات رسمية حكومية مزورة لعدد من الأشخاص. 

وتبين من التحريات قيام المتهم بتزوير شهادة دكتوراه جامعية منسوبة لجامعة القاهرة كلية تكنولوجيا المعلومات وعدد من المحررات الرسمية مثل خاتم التصديقات الخاص بوزارة الخارجية واستمارات بطاقات الرقم القومي لمجموعة أشخاص خارج البلاد نظير مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بسجنه 5 سنوات.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout