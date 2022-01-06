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رئيس ألمانيا يدعو ملك المغرب "لشراكة جديدة" بعد أزمة بين البلدين

6
JANUARY
2022
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دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ملك المغرب محمد السادس إلى زيارة بلاده "لإرساء شراكة جديدة" بين البلدين، بعد التوتر الذي شهدته العلاقات بين برلين والرباط.

وأعلن الديوان الملكي المغربي في بيان أن الرئيس الألماني وجه في رسالة بمناسبة العام الجديد دعوة إلى العاهل المغربي للقيام "بزيارة دولة" من أجل "إرساء شراكة جديدة بين البلدين".

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا بعد انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أواخر 2020، فأعلنت الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانيّة فيها.

وفي مايو الماضي استدعيت السفيرة المغربية للتشاور بعدما اتُهمت برلين خصوصا بـ"أعمال عدائيّة".

إلا أن العلاقات شهدت تحسنا مؤخرا عقب نشر الخارجية الألمانية تصريحا تؤكّد فيه أنّ موقفها من نزاع الصحراء الغربية "لم يتغيّر منذ عقود".

وُتعدّ ألمانيا من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب، إذ تنشط حوالى 300 شركة ألمانية في هذا البلد، فضلا عن كونها من أبرز مانحيه في برامج تعاون ثنائي.

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