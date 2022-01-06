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146 ألف دولار مقابل سمكة تونة قي مزاد في طوكيو

6
JANUARY
2022
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بيعت سمكة تونة تزن 211 كيلوغراما بـ146 ألف دولار خلال مزاد رأس السنة التقليدي في طوكيو الأربعاء، لحساب طاه حائز نجمة في دليل ميشلان، لكنّ هذا السعر لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل سنة 2019 خصوصا بسبب تبعات الأزمة الصحية.

وقد تراجع المبلغ المدفوع في أول مزاد خلال السنة في سوق تويوسو للأسماك في العاصمة اليابانية، للسنة الثالثة على التوالي بسبب تراجع الطلب المستمر بفعل الجائحة.

فقد كان مبلغ 16,9 مليون ين باباني (146 ألف دولار) الذي دفعه الأربعاء بصورة مشتركة صاحب مطعم وبائع جملة في مقابل سمكة تون أحمر عملاقة، أدنى بكثير من السعر القياسي المسجل في 2019 حين بيعت سمكة في مقابل أكثر من 333 مليون ين.

ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدا هاما في اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرا من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.

وينفق المزايدون أحيانا مبالغ طائلة لشراء سمكة التونة الأغلى ثمنا والتي يُنظر إليها على أنها فأل خير كما تنعكس دعاية قوية للشاري.

والسمكة التي بيعت الأربعاء تم اصطيادها من منطقة أوموري شمال اليابان المعروف بنوعية أسماك التونة العالية فيها. وقد اشترتها مجموعة "أونوديرا" لمطاعم السوشي الحائزة نجمة في دليل ميشلان، وإلى مجموعة "يامايوكي" التي تبيع السمك بالجملة في اليابان.

وبعد ساعات قليلة على المزاد، نُقلت السمكة الفائزة إلى مطعم تديره مجموعة "أونوديرا" في حي أوموتيساندو الراقي في طوكيو، حيث ستُقطّع علنا إلى شرائح وفيليه.

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