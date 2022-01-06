خطر" مقابل ميناء الحديدة.. التحالف يتلقى نداء استغاثة من ناقلة نفط

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التحالف: تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلّحة مقابل ميناء الحديدة

التحالف: مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استيلاء الحوثيين على سفينة " روابي"

قال التحالف العربي، الأربعاء، إنه تلقّى نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلّحة مقابل ميناء الحديدة في اليمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار التحالف إلى "مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة".

والإثنين الماضي، قال التحالف إن سفينة "روابي" للشحن تعرضت للقرصنة والسطو المسلح من ميليشيا الحوثي قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضح التحالف أن سفينة "روابي" كانت تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى.

وذكر المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، أن سفينة الشحن تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة 23:57 دقيقة من مساء يوم الأحد، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وفي وقت لاحق، قالت الأمم المتحدة إنها تتابع بقلق التقارير التي تشير إلى استيلاء الحوثيين على سفينة "روابي".

وشدّد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان صحفي على ضرورة احترام الحقوق المتعلقة بالملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي.

وجدّد دوجاريك، دعوة الأمم المتحدة للأطراف اليمنية إلى التواصل مع المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ وجهوده في مجال الوساطة؛ بهدف التقدّم بالعملية السياسية للوصول إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع في البلاد.