بالصّور- السعودية.. إحباط محاولة لتهريب أطنان من المواد المخدرة!

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أحبط حرس الحدود في السعودية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 2.8 مليون قرص من مخدر "إمفيتامين" عبر الحدود الشرقية للمملكة، وأطنان من المواد المخدرة من جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود، مسفر القريني، القول إن الشخص الذي كان مقررا أن يستلم "البضاعة" اعتقل.

وكشفت الوكالة في السياق إحباط محاولات تهريب (627) كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، و(28) طنا و(946) كيلوغراما من مادة القات المخدر، عبر الحدود الجنوبية للمملكة.

وأوضح القريني أن المتهمين بتهريب هذه المواد واستقبالها وعددهم 35، بينهم 27 سعوديا و8 مخالفين لنظام أمن الحدود و7 يمنيين وإثيوبي واحد، اعتقلوا جميعا.

وتحبط قوات حرس الحدود السعودية دوريا محاولات لإدخال المخدرات إلى المملكة.

وكانت الجمارك السعودية تمكنت، في نيسان الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر 5.3 ملايين حبة، كانت مخبأة في شحنة من الرمان من لبنان، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السعودية ضبط كميات كبيرة من المخدرات في منطقة الرياض، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.